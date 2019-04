Einbrecher plündern Baucontainer

Mehrere bislang unbekannte Täter haben sich in der Nacht zum Dienstag Zugang zum Gelände der Autobahnmeisterei im Bereich der Ausfahrt Thurnau-Ost verschafft. Dort öffneten sie unter größter Kraftanstrengung einen Baucontainer und entwendeten daraus mehrere Baumaschinen, die sie voraussichtlich in einen Kleintransporter luden und sich damit aus dem Staub machten. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kulmbach, Telefon 09221/6090, in Verbindung zu setzen. pol