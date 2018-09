Auf ein umzäuntes Gartengrundstück In der Au gelangten unbekannte Täter zwischen Samstag und Mittwoch. Sie drückten die hölzerne Eingangstüre zur Gartenhütte auf, durchsuchten sie und verweilten einige Zeit darin. Es wurden keine Gegenstände entwendet. Die Einbrecher ließen einen halb vollen Bierkasten und einige Zigarettenkippen im Gartenhaus zurück. An der Türe und an einer Holzbank entstand ein Sachschaden von insgesamt 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.