Einbrecher machen Beute

Auf Bargeld, Alkohol und Zigaretten hatten es Unbekannte abgesehen, die am vergangenen Wochenende in einen Getränkemarkt im südlichen Stadtgebiet eingebrochen sind. Wie die Polizei berichtet, gelangten die Einbrecher über eine aufgehebelte Tür in das Gebäude in der Dieselstraße, durchwühlten die Innenräume und öffneten gewaltsam einen Tresor. Anschließend entkamen sie unerkannt mit ihrer Beute, deren Wert derzeit noch nicht genau beziffert werden kann. Durch ihr Vorgehen verursachten die Unbekannten außerdem einen Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Die Coburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 09561/645-0. red