Einbrecher machen am Kreuzberg Beute

Am späten Dienstagabend suchten bislang unbekannte Einbrecher gleich zwei Objekte am Kreuzberg in Unterrodach heim. In einem Fall drangen die Täter in das Vereinsheim des Aero-Clubs Kronach ein und entwendeten aus einer Kasse im Gastraum Bargeld in noch unbekannter Höhe. Im zweiten Fall wollten die Täter in die Räumlichkeiten des Tierheims eindringen. Hierzu schlugen sie die Verglasung der Eingangstür ein und versuchten, dadurch ins Objekt zu gelangen. Laut polizeilichen Informationen dürfte die Tatzeit des zweiten Einbruchs zwischen 21 und 22 Uhr gewesen sein. Die Polizeiinspektion Kronach bittet in diesem Zusammenhang, verdächtige Wahrnehmungen unter Tel. 09261/5030 mitzuteilen.