Einbrecher lassen Tresor zurück

Unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Donnerstag in eine Bäckereifiliale im Hafengebiet ein und hebelten einen Tresor aus der Verankerung. Ohne diesen mitzunehmen flüchteten die Täter. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht Zeugen. Die Einbrecher drangen zwischen Mittwochabend, 19 Uhr, und Donnerstagfrüh, 4.30 Uhr, über das Oberlicht in die Filiale in der Straße "Laubanger" ein. Dort durchwühlten sie die Geschäftsräume und rissen einen Tresor aus der Wandverankerung. Eventuell wurden die Täter gestört, sie flüchteten und hinterließen einen Sachschaden von rund 2000 Euro. Hinweise erbittet die Kripo unter der Telefon 0951/9129-491. red