Einbrecher langen in Gartenhaus zu

In der Gartenkolonie in der Kronacher Straße wurde zwischen Samstag und Sonntag die Tür eines Gartenhauses aufgehebelt und der Kühlschrank angegangen. Da nichts im Gartenhaus zu holen war, zogen der oder die unbekannten Täter unverrichteter Dinge wieder ab, hinterließen jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Bei einem Nachbaranwesen verschaffte sich der Täter in einem Geräteschuppen mit einem Brecheisen Zugang. Hieraus wurde Werkzeug im Wert von 1500 Euro entwendet. Diebe werden in Keller fündig Irgendwann in der Zeit von vergangenem Freitag, 12 Uhr, bis Sonntag, 20.50 Uhr, sind Unbekannte in den Keller eines Hochhauses in der Adolf-Kolping-Straße eingebrochen und entwendeten Werkzeug im Wert von rund 450 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg-Stadt, Tel. 0951/9129-210, zu melden. Halter entsteht Schaden von 1000 Euro Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Spielwarengeschäftes am Laubanger ein schwarzer Audi A4 angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. pol