Einbrecher kommen nicht zum Zug

Ohne in die Wohnräume eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Gaustadt zu gelangen, ergriffen am Sonntagvormittag derzeit noch Unbekannte die Flucht. Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter, irgendwann zwischen Samstagnachmittag und Sonntag gegen 9.30 Uhr die Terrassentür des Anwesens in der Frutolfstraße gewaltsam zu öffnen. Vermutlich wurden die Einbrecher dabei gestört, ließen von ihrem Vorhaben ab und verschwanden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise erbittet die Kripo Bamberg, Telefon 0951/9129-491. Fehlende Beleuchtung führt zu Haschisch Wegen fehlender Beleuchtung wurde am Sonntag gegen 1.30 Uhr ein 33-jähriger Radfahrer in der Gaustadter Hauptstraße von einer Polizeistreife kontrolliert. Dabei kam eine geringe Menge Haschisch zum Vorschein. Einbrecher langt in Umkleide zu Am Sonntag zwischen 15.15 und 17 Uhr wurden aus einer Umkleide des FC Eintracht Bamberg ein JBL-Lautsprecher und weitere Sachen entwendet. Der Lautsprecher hatte einen Wert von 300 Euro. Die Polizei sucht nach Personen, die verdächtige Personen beobachten konnten. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0951/9129-210 zu melden. pol