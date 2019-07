Am Fenster einer Metallbearbeitungsfirma in der Höchstadter Straße in Adelsdorf sind am Montag Hebelspuren an einem Fenster festgestellt worden. Diese dürften im Zeitraum zwischen 26. und 29. Juli, also über das zurückliegende Wochenende entstanden sein. Der oder die Täter ließen offenbar von ihrem Vorhaben ab. Zudem waren die Fenster vergittert. Die Polizei Höchstadt bittet dennoch um Mitteilung eventuell verdächtiger Wahrnehmungen im genannten Zeitraum unter der Telefonnummer 09193/63940.