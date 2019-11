Einbrecher kommen in Dämmerung

Schmuck und Bargeld im vierstelligen Eurobereich erbeuteten bislang unbekannte Täter am späten Freitagnachmittag bei einem Einbruch in ein Haus in Stegaurach. In der Dämmerung zwischen 15.40 und 18 Uhr hebelten die Einbrecher während der Abwesenheit der Bewohner die Terrassentür der Doppelhaushälfte am nördlichen Ortsrand auf und gelangten so in das Gebäude. Auf ihrer Suche nach Beute durchwühlten sie sämtliches Mobiliar. So gelangten sie an Schmuck sowie Bargeld und entkamen unerkannt. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 0951/9129-491 um Zeugenhinweise. red