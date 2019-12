Einbrecher klaut Smartphones

In der Nacht von Freitag auf Samstag warf ein Unbekannter die Scheibe des Elektronik-Marktes in Garitz ein und verschaffte sich so Zutritt zu dem Laden. In der Handyabteilung brach er einen Schrank auf und bediente sich an den dort verstauten Geräten. Der Beuteschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte laut Polizei aber im mittleren vierstelligen Eurobereich liegen. Die Polizei Bad Kissingen ermittelt und bittet um Hinweise. Wer hat am Samstagmorgen gegen vier Uhr eine Person beobachtet, die einen großen, schweren Stein im Bereich Kisssalis-Therme oder Einkaufszeile im Riedgraben geschleppt hatte? Hinweise bitte an die Telefonnummer 0971/714 90. pol