Einbrecher kamen über die Terrasse

Über die Terrassentür drangen am Sonntagnachmittag bislang unbekannte Langfinger in ein Einfamilienhaus in Frohnlach ein. Die Kripo Coburg bittet um Zeugenhinweise.

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet, suchten die Einbrecher das Wohnhaus in der Kellergasse zwischen 13.30 und 15.30 Uhr auf und machten sich gewaltsam an der Terrassentür zu schaffen. Nachdem sie in das Gebäude eingedrungen waren, durchwühlten sie bei ihrer Suche nach Wertsachen die Wohnräume. Ob und was die Einbrecher entwendet haben, wird derzeit noch geprüft. Die Täter entkamen anschließend unerkannt.

Die Kriminalpolizei in Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge unter der Telefonnummer 09561/645-0. red