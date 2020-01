Einbrecher kamen am Vormittag

Die Abwesenheit der Bewohner haben am Dienstagvormittag bislang unbekannte Einbrecher genutzt, um in ein Wohnhaus in Pegnitz einzusteigen. Zwischen 7.30 und 12.45 Uhr drangen die Unbekannten gewaltsam über eine Terrassentür in das freistehende Einfamilienhaus in der Straße Langer Berg gegenüber dem Krankenhaus ein. Im Gebäude durchsuchten die Einbrecher die Wohnräume nach Wertsachen. Anschließend entkamen sie mit Schmuckstücken im Wert von wenigen Tausend Euro unerkannt. Die Kriminalpolizei Bayreuth nimmt unter Telefon 0921/506-0 Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge entgegen.