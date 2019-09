Einbrecher in Tankstelle

Am Mittwochmorgen gegen 2.15 Uhr drang ein bislang noch unbekannter Täter in die Aral-Tankstelle in Mitwitz gewaltsam ein. Nachdem der Täter die elektrische Glasschiebetür aufgehebelt und sich hierdurch Zutritt zum Verkaufsraum verschafft hatte, entwendete er eine größere Anzahl Zigarettenpackungen im Wert von mehreren hundert Euro. Laut Angaben eines Zeugen soll eine dunkel gekleidete Person beobachtet worden sein, welche zur Tatzeit das Tankstellengelände zu Fuß verließ. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf rund 1500 Euro. pol