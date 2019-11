Einbrecher in Hausener Bäckerei

In eine Bäckerei in Hausen sind unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.

In der Zeit von Mittwoch, 19.30 Uhr, bis Donnerstag, gegen 4 Uhr, verschafften sich die Kriminellen über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt zu dem Gebäude in der Forchheimer Straße/Ecke Franz-Josef-Strauß-Straße. Dabei richteten sie einen Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro an.

Die Einbrecher, die es offenbar auf Bargeld abgesehen hatten, mussten die Filiale ohne Erfolg wieder verlassen. Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bei der Bäckerei gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 zu melden. pol