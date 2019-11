Einbrecher in Frohnlacher Firma

In der Nacht auf Mittwoch hatte eine Firma in der Frohnlacher Straße ungebetenen Besuch. Der oder die Täter brachen ein Fenster auf und gelangten dadurch in die Büroräume des Betriebes. Es wurden sämtliche Räume durchsucht und dabei mehrere Türen aufgebrochen. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 2300 Euro. Der oder die Unbekannten erbeuteten rund 1300 Euro Bargeld. Sollte jemand in der Dienstagnacht Beobachtungen im Bereich der Frohnlacher Straße gemacht haben, möge er sich bitte unter der Telefonnummer 09568/94310 bei der Polizei Neustadt melden. pol