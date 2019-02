Einbrecher in Firmen

In zwei Firmengebäude sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag eingebrochen und haben Bargeld und Laptops erbeutet. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kripobeamten drangen die Einbrecher in der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, gegen 6.45 Uhr, in den Firmenkomplex in der Straße "Am Schafberg" ein. Darin befinden sich ein Betrieb für Flechtwaren sowie ein Kinderwagenhersteller. Die Täter durchsuchten sämtliche Stockwerke nach Wertsachen und nahmen Bargeld und Laptops mit. Im Tatzeitraum stiegen die Unbekannten über ein gewaltsam geöffnetes Fenster auch noch in einen Baustoffhandel in der daneben befindlichen Carl-Brandt-Straße ein. Sie brachen Türen auf und durchsuchten mehrere Schränke und Schreibtische. Schließlich entkamen die Täter mit einem niedrigen fünfstelligen Eurobetrag und hinterließen einen Schaden von etwa 6000 Euro, berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken. Hinweise bitte an die Kripo Coburg unter Telefon 09561/645-0. red