Einbrecher in einen Haßfurter Elektronikfachmarkt kommen übers Dach

Klaus Schmitt In den frühen Morgenstunden des Samstags sind drei Unbekannte über das Dach gewaltsam in einen Elektronikfachmarkt in Haßfurt eingestiegen. Ohne Beute zu machen, flüchteten die Gauner vom Tatort, wie das Polizeipräsidium Unterfranken in Würzburg am Sonntag mitteilte.

Die Kripo Schweinfurt ermittelt und hofft nun auch auf Zeugenhinweise, um die Täter zu schnappen. Der Markt war schon einmal das Ziel von Einbrechern gewesen.

Dem aktuellen Sachstand nach verschafften sich drei Unbekannte am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr mit einer Leiter, die sie mitgebracht hatten, über das Dach gewaltsam Zutritt zu einem Elektronikfachmarkt im Gewerbegebiet "Godelstatt" im Osten der Kreisstadt.

Die Täter richteten dabei einen Sachschaden von rund 5000 Euro an, erbeuteten nach ersten Erkenntnissen der Polizei jedoch nichts.

Wer kann Hinweise geben?

Möglicherweise kamen sie von den Räumen, in die sie gelangt waren, nicht in das Verkaufsareal mit der ausgestellten Ware weiter. Oder sie wurden bei ihrer Tat gestört. Mit einer zweiten mitgeführten Leiter flüchteten die Täter schließlich über das Dach und entkamen.

Die ersten Ermittlungen vor Ort hat die Polizeiinspektion Haßfurt übernommen. Insbesondere folgende Hinweise sind für die Aufklärung des Falles von Bedeutung: Wem ist im Bereich des Tatorts ein größeres Fahrzeug aufgefallen, welches zum Abtransport der Leiter gedient haben muss? Wem wurde vor kurzem im Raum Haßfurt möglicherweise eine größere Leiter entwendet? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Schweinfurt in Verbindung zu setzen, Telefon 09721/2021731.

Vor über drei Jahren

Der Elektronikmarkt in der "Godelstatt" war vor über drei Jahren schon einmal zum Ziel von Einbrechern geworden. Auf spektakuläre Art und Weise. Das war genau zwischen Weihnachten und Silvester 2015.

Was war damals passiert? Laut Polizeiangaben hatte sich die Tat ebenfalls in den frühen Morgenstunden, etwa kurz nach 5 Uhr, ereignet. Die Täter waren mit einem zuvor in Mittelfranken gestohlenen Ford Fiesta in den Eingangsbereich gefahren. Damit durchbrachen sie die Außentür und das Sperrgitter. Aus dem Innenraum entwendeten sie zahlreiche Mobiltelefone aus einer Vitrine und türmten unerkannt.

Eine Minute und 45 Sekunden brauchten die beiden Gauner, um ihre Tat auszuführen. Die Täter hatten nur eine Vitrine zerschlagen, aus der sie die Mobiltelefone klauten. Sie hätten mehr Beute machen können, aber offenbar hatten es die Täter "nur" auf die Mobiltelefone abgesehen, und vermutlich wollten sie so schnell wie möglich wieder weg sein, bevor die Polizei anrückte. Deswegen gibt es den Polizei-Fachausdruck "Blitzeinbruch".

Hoher Schaden

Obwohl die Gauner "nur" eine Vitrine geleert hatten, war der Schaden erheblich. Das Unternehmen schätzte den Wert der Beute damals auf rund 30 000 Euro und den Sachschaden auf etwa 50 000 Euro.

In der Folgezeit sicherte die Firma den Eingang auf unkonventionelle Weise. Nach Geschäftsschluss wurde ein eigenes Transportfahrzeug als Hindernis vor die Tür gestellt.