Einbrecher im Sportheim

Einen Gesamtschaden von etwa 1000 Euro hat ein bislang Unbekannter verursacht, als er in ein Sportheim in Mönchröden einbrach. Der Täter hebelte mit einem Werkzeug die Eingangstüre auf und gelangte so in den Gastraum, teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit. Hier öffnete er Schubladen und Schränke. In der Küche nahm er einen Kaffeevollautomaten mit und flüchtete unerkannt. Wer hat in der Zeit von Sonntag, 15 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Polizei Neustadt, Telefon 09568/94310. pol