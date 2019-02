Einbrecher im Sportheim

In der Nacht auf Sonntag ist in das Vereinsheim des TSV Hausen eingebrochen worden. Der Täter brach an der Gebäudeseite, die an die Ortsverbindungsstraße Kleinbrach in Richtung Bad Kissingen angrenzt, mit einem roten Geißfuß einen Holzfensterladen auf und schlug anschließend die Scheibe eines Fensters zu einem der Umkleideräume ein. Der Täter hatte zuvor noch vergeblich versucht, eine Außentüre aufzubrechen. Über die Beute, vermutlich Alkohol und Lebensmittel, liegen noch keine Erkenntnisse vor. Ein Zeuge hat gegen 1.30 Uhr eine Person mit Stirnlampe am Sportheim gesehen. Insgesamt entstand 2000 Euro Schaden. pol