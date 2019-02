Einbrecher im Musikprobenraum

Die Polizei sucht nach einem Einbrecher, der in Zell am Werk war. In der Zeit von Samstag, 14.30 Uhr, bis Montag, 17.15 Uhr, hebelte ein unbekannter Täter die Eingangstür zum Probenraum des Musikvereins in der Zeller Hauptstraße mit einem Schraubenzieher auf und verschaffte sich so Zutritt. Er durchwühlte die Schränke und entnahm die darin befindlichen Kassen. An den Musikinstrumenten und elektronischen Geräten zeigte er kein Interesse, da er es vermutlich nur auf Bargeld abgesehen hatte. Nach Auskunft des Vereins war aber kein Bargeld vorhanden. Der Schaden an der Tür beträgt rund 200 Euro. Die Haßfurter Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach dem Täter. Wer kann Hinweise geben? Die Inspektion in der Kreisstadt ist erreichbar unter der Rufnummer 09521/9270.