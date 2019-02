Einbrecher im Kindergarten

Erheblichen Sachschaden richtete ein Unbekannter bei einem Einbruch in den Sander Kindergarten Sankt Martin an. Die Tat wurde zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 7.25 Uhr, begangen. Der Täter versuchte, eine Nebeneingangstür an der Westseite des Gebäudes in der Friedhofstraße aufzuhebeln. Nachdem ihm das nicht gelungen war, brach er mit zahlreichen Hebelversuchen daneben ein Fenster auf. Nach dem Einstieg wurde eine verschlossene Bürotür mit brachialer Gewalt nach vorher erfolglosen Hebelversuchen aufgebrochen. Im Zimmer hebelte er einen Büroschrank auf und öffnete eine unverschlossene Geldkassette. In zwei Gruppenzimmern wurde unversperrtes Münzgeld entwendet. Es blieb beim Diebstahl des Münzgeldes in Höhe von 107 Euro; der angerichtete Sachschaden liegt mit 1500 Euro weitaus höher. Die Polizei Haßfurt bittet um Hinweise. red