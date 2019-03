Einbrecher im Ahorner Bauhof

Baumaschinen und andere elektronische Geräte stahlen bislang unbekannte Täter, die in der Nacht zum Mittwoch in mehrere Gebäude auf dem Gelände des Bauhofs einbrachen. Die Kripo Coburg sucht nun nach Zeugen. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken berichtet, verschafften sich die Diebe im Zeitraum von Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 7.15 Uhr, Zutritt zum Betriebsgelände in der Finkenauer Straße und hebelten dort mehrere Lagerräume auf. Aus diesen entwendeten sie diverse Baumaschinen, zwei Durchlaufkühler und einen Heizlüfter im Wert von mehreren Tausend Euro. Ihre Beute transportierten die Täter dabei vermutlich mit einem größeren Fahrzeug ab. Durch ihr Vorgehen verursachten die Einbrecher einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen wegen Einbruchdiebstahls aufgenommen und bittet Zeugen, denen von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen am Bauhofgelände in Ahorn verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden. red