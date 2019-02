Einbrecher hinterlässt genetisches Material

Bereits am Abend des 15. Oktober 2018 ist ein zum damaligen Zeitpunkt Unbekannter in eine Bäckereifiliale im Erlanger Süden eingebrochen. Anhand eines DNA-Treffers konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Der Täter hatte sich im Zeitraum zwischen 19.30 und 22.45 Uhr gewaltsam Zutritt zur Bäckerei in der Hammerbacher Straße verschafft und versucht, den Tresor aufzubrechen. Ein Zeuge, der den Einbruch beobachtet hatte, hatte umgehend die Polizei verständigt. Der Einbrecher fühlte sich mutmaßlich vom Mitteiler gestört und ergriff die Flucht. Trotz sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen - auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers sowie eines Polizeidiensthundes - war der Täter damals zunächst unerkannt entkommen. Die Spurensicherung des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken war nun erfolgreich. Da der Täter seinen genetischen Fingerabdruck am Tatort hinterließ, konnte anhand eines DNA-Treffers ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Der 33-jährige mutmaßliche Einbrecher ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Nach ihm wird gefahndet. pol