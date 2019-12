Ohne Wertsachen verschwanden unbekannte Einbrecher am Donnerstag aus einem Einfamilienhaus in Forchheim. Die Bamberger Kripo ermittelt und bittet um Mithilfe.Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter in der Zeit von etwa 15.30 bis 22.20 Uhr über eine gewaltsam geöffnete Balkontür in das An...