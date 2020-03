Einbrecher flüchten ohne Beute

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstagabend in ein Wohnhaus im Forchheimer Stadtteil Burk eingebrochen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.

In der Zeit von 20.30 bis 21.15 Uhr hebelten die Unbekannten die Hauseingangstür sowie eine Zwischentür des Wohnhauses in der Persaustraße auf, um so in die Räumlichkeiten zu gelangen. Offensichtlich wurden die Einbrecher von der Anwesenheit der Bewohner, die sich zur Tatzeit in anderen Zimmern befanden, gestört. Die Kriminellen flüchteten unerkannt. Nach bisherigem Kenntnisstand entkamen sie ohne Beute. Dennoch richteten die Einbrecher einen Sachschaden von etwa 800 Euro an.

Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Persaustraße gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen. pol