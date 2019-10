Einbrecher flüchten ohne Beute

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag in ein Einfamilienhaus im Stadtgebiet eingebrochen. Die Unbekannten suchten zwischen 18 und 21 Uhr das Wohnhaus in der Hartmannstraße auf. Nachdem sie die Terrassentür gewaltsam geöffnet hatten, gelangten sie in das Innere des Gebäudes und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Da sie hierbei nicht fündig wurden, flüchteten sie ohne Beute. Neben durchwühlten Wohnräumen hinterließen sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen, die im Laufe des Donnerstages verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Hartmannstraße oder den umliegenden Straßen festgestellt haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen. red