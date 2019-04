Einbrecher flüchten ohne Beute

Einbrecher haben im Zeitraum zwischen dem 13. und 21. April ein Reihenhaus in Weisendorf heimgesucht. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Über eine aufgehebelte Tür drangen die Täter in das Haus in der Straße Gerbersknock ein. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten ohne Beute. Sie hinterließen einen Sachschaden von rund 500 Euro. Die weitere Sachbearbeitung übernimmt die Kriminalpolizei Erlangen. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911/21123333 zu melden.