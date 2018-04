Einbrecher ergreifen die Flucht

Unbekannte versuchten am Mittwochabend, in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Forstlahm einzudringen. Die Bewohnerin störte die Einbrecher, die daraufhin mit einem dunklen Auto flüchteten.

Vermutlich über die Gartenhecke verschafften sich die Täter zwischen 20 und 20.30 Uhr Zugang zu dem Anwesen in der Leuchauer Straße. Auf dem Grundstück drangen sie zuerst in einen Geräteschuppen ein, bevor sie sich an der Haustür und am Fenster des Wohnhauses zu schaffen machten. Die Bewohnerin hörte die Aufbruchsversuche und öffnete das geschlossene Fensterrollo. Die Einbrecher fühlten sich ertappt und flüchteten mit einem dunklen Auto mit Stufenheck in Richtung Bundesstraße 85. Sie hinterließen einen Sachschaden von etwa 500 Euro.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder das beschriebene Fahrzeug in der Leuchauer Straße bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter Telefon 0921/5060 zu melden. pol