Einbrecher erbeutet Schmuck

Ein Unbekannter ist am Donnerstagabend in ein Wohnhaus in Herzogenaurach eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 19 und 23.30 Uhr drang der Unbekannte gewaltsam in das Wohnhaus in der Thüringer Straße ein. Hierbei verursachte er mehrere Hundert Euro Sachschaden. Aus dem Haus entwendete der Täter anschließend Schmuck. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Umfeld des Tatorts ergaben zunächst keine Hinweise auf Tatverdächtige. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die am Donnerstagabend in der Thüringer Straße aufgefallen sind, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911/2112-3333 entgegen. pol