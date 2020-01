Einbrecher erbeutet einen Computer

Ein unbekannter Täter ist am Montag in eine Wohnung im Herzogenauracher Ortsteil Haundorf eingebrochen. Der Täter gelangte in der Zeit zwischen 9 und 13 Uhr in die Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Kosbacher Straße. Aus der Wohnung stahl er einen Computer. Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in der Kosbacher Straße aufgefallen sind, nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911/2112-3333 entgegen.