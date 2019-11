Einbrecher erbeuten Spielkonsole

Über eine aufgehebelte Terrassentür drangen im Verlauf des Samstagnachmittages Einbrecher in ein Wohnhaus in Stegaurach ein und erbeuteten eine Spielkonsole. Die Unbekannten suchten offensichtlich in der Abenddämmerung zwischen 15.30 und 19 Uhr das Einfamilienhaus im Finkenweg auf und machten sich an der Terrassentüre zu schaffen. Nachdem sie die Tür gewaltsam geöffnet hatten, durchsuchten sie die Zimmer nach Wertgegenständen. Sie entkamen mit ihrer Beute im Wert von einigen hundert Euro unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von etwa 150 Euro. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im Verlauf des Samstagnachmittages verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Finkenweg festgestellt haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden. pol