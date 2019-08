Einbrecher erbeuten Schmuck für mehrere Tausend Euro aus Wohnhaus

Unbekannte brachen im Verlauf der vergangenen Woche in ein Einfamilienhaus im Rödentaler Stadtteil Oeslau ein und entwendeten Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten suchten zwischen Freitag, 2. August, 9 Uhr, und Sonntag, 11. August, kurz nach Mitternacht, das Haus in der Schalkauer Straße auf, berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken. Über ein Fenster gelangten die Täter in das Gebäudeinnere. Hier nahmen sie den wertvollen Schmuck an sich und flüchteten unerkannt. Die Kripo Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte entsprechende Spuren.

Zeugen gesucht

Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Schalkauer Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 in Verbindung zu setzen. pol