Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck

Unbekannte sind am Donnerstag in ein Wohnhaus in Herzogenaurach eingebrochen. Zwischen 14.20 und 21.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt über die Terrassentür zu der Doppelhaushälfte am Sudetenring. Sie durchwühlten alle Räume und stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter Telefon 0911/21123333 in Verbindung zu setzen.