Herzogenaurach vor 17 Stunden

Einbrecher entwenden Tresor aus Bäckerei

Einbrecher haben im Zeitraum von Mittwoch, 20.30 Uhr, bis Donnerstag, 4.20 Uhr, eine Nebeneingangstür zu der Bäckereifiliale am Döhlersberg aufgebrochen und gelangten so in die Verkaufsräume. Aus eine...