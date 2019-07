Einbrecher entkommen

Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster drangen Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in eine Firma im Osten der Gemeinde ein und entkamen unerkannt. Auf der Suche nach Wertgegenständen durchsuchten sie den Bürokomplex und öffneten mithilfe von Werkzeug einen Tresor. Nachdem sie einen dreistelligen Eurobetrag erbeutet hatten, flüchteten die Täter unbemerkt und hinterließen einen Sachschaden von rund 3000 Euro. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Dr.-Ludwig-Vierling-Straße bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Coburg unter der Telefonnummer 09561/645-0 in Verbindung zu setzen. pol