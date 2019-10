Einbrecher dringen über Balkontür ein

Auf Bargeld und Schmuck hatten es bislang unbekannte Einbrecher abgesehen, die in der Nacht zum Samstag in ein Wohnhaus in Pödeldorf eingestiegen waren. Die Bamberger Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. In der Zeit von Freitagabend gegen 18 Uhr bis Samstagmorgen gegen 11 Uhr verschafften sich die Täter über eine aufgehebelte Balkontür Zutritt zu dem Einfamilienhaus im Eichenauerring. Nachdem sie die Wohnräume durchwühlt hatten, erbeuteten die Einbrecher die Wertsachen und flüchteten anschließend unerkannt. Was bei dem Einbruch konkret entwendet wurde, bedarf noch einer weiteren Abklärung durch die Kriminalbeamten. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von etwa 150 Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise auf verdächtige Personen und auch Fahrzeuge unter der Tel. 0951/9129-491.