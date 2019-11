Einbrecher dringen in Haus in Ebing ein

Die Bewohnerin eines Anwesens in der Pfarrer-Kraus-Straße bemerkte am Donnerstagabend bei ihrer Rückkehr, dass die Terrassentüre offenstand. Die Räumlichkeiten waren zum Teil durchwühlt worden. Sofort verständigte sie die Polizei. Die Beamten der umliegenden Dienststellen durchsuchten das Einfamilienhaus, die Täter waren jedoch bereits geflüchtet. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten die Einbrecher zwischen 15.30 und 18.45 Uhr einen Fensterflügel im Bereich der Terrasse aufgehebelt und im Inneren des Hauses nach Beute gesucht. Sie gingen allerdings leer aus. Am Fenster entstand ein Schaden von zirka 500 Euro. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe: Zeugen, die am Donnerstag verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Ebing gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 an die Kripo Bamberg zu wenden. pol