Einbrecher drangen in Wohnhaus ein

Unbekannte brachen zwischen Donnerstag und Samstag in ein Einfamilienhaus in Erlangen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster Zugang zu einem Anwesen "Am Meilwald" und durchsuchten das Haus nach Wertgegenständen. Dadurch entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Höhe des Entwendungsschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. pol