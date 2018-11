Einbrecher brachen ein Fenster auf

Am Freitag brachen Unbekannte in ein frei stehendes Einfamilienhaus in der Rühlstraße ein. Zwischen 8.30 und 22:45 Uhr drangen der oder die unbekannten Einbrecher über ein aufgebrochenes Fenster in die Wohnräume ein und durchwühlten das gesamte Haus. Am aufgebrochenen Fenster und durch Hebelspuren an der Terrassentür entstand Sachschaden. Um Hinweise beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken (Telefonnummer 0911/21123333 ) wird gebeten. pol