Einbrecher blieben ohne Beute

Vermutlich war es das Hundegebell, das am Montagnachmittag Einbrecher ohne Beute flüchten ließ. Wie die Kriminalpolizei Coburg mitteilt, hebelten die Unbekannten das Fenster des Einfamilienhauses an der Sportplatzstraße in Weidhausen zwischen 14.30 und 19.30 Uhr auf. Die Deutschen Doggen im Haus dürften dabei angeschlagen haben, woraufhin die Einbrecher sahen, dass sie wegkamen. Sie hinterließen einen Schaden von 150 Euro. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, melden sich bitte bei der Kripo Coburg unter Telefon 09561/645-0. red