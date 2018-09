Bamberg 02.09.2018

Einbrecher bespuckt Polizisten

Nach einem versuchten Einbruch in die Erlöserkirche wurde am Freitag gegen 22.50 Uhr der Täter am Bamberger Bahnhof festgenommen. Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte und bedrohte er die Beamten ma...