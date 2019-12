Einbrecher bedienen sich in Fahrradgeschäft

Hochpreise Fahrräder erbeuteten am frühen Dienstagmorgen unbekannte Einbrecher aus einem Fahrradgeschäft in der Innenstadt. Gegen 3.30 Uhr drangen die Täter gewaltsam über die Eingangstüre in den Laden im Rüdelweg ein. Dort entwendeten sie acht hochwertige Fahrräder und ein Fahrradteil der Marken "Specialized" und "Cervelo" im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags sowie eine Kasse mit wenigen Hundert Euro Bargeld. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter zum Abtransport ihrer Beute ein größeres Fahrzeug benutzt haben müssen. Im Anschluss entkamen die Einbrecher unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen. Mercedes braucht einen neuen Reifen In der Gasfabrikstraße wurde zwischen dem 6. und 7. Dezember ein Reifen eines schwarzen Mercedes zerstochen. Dem Fahrzeughalter entstand Sachschaden in Höhe von rund 450 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Unbekannte schlagen Heckscheibe ein Am Dienstag zwischen 13.35 und 13.45 Uhr wurde haben Unbekannte in der Kornstraße die Heckscheibe eines silberfarbenen Mercedes mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Dem Fahrzeughalter entstand dadurch Sachschaden von etwa 400 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. Lastwagen kollidiert mit Auto In der Kronacher Straße missachtete am Dienstagmorgen ein Lkw-Fahrer das Stopp-Schild und stieß mit einem Ford zusammen. Bei dem Unfall wurde zwar niemand verletzt, allerdings entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden von etwa 2000 Euro. 29-Jähriger beleidigt Polizeibeamte In der Nacht auf Mittwoch gegen 2.20 Uhr wurden Polizeibeamte an einer Sparkasse in der Dr.-von-Schmitt-Straße auf einen jungen Mann aufmerksam. Als der Mann kontrolliert werden sollte, zeigte er durch die geschlossene Türe zunächst den Beamten die ausgestreckte Zunge und beleidigte sie anschließend noch. Während der Personenkontrolle verweigerte er die Herausgabe eines Ausweisdokumentes, weshalb der 29-Jährige mit zur Dienststelle genommen wurde. Auf dem Weg dorthin führt er seine Beleidigungen gegenüber den Beamten fort. Als der Mann in einen Haftraum untergebracht werden sollte, griff er noch einen Beamten an. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an; bei einem Alkoholtest brachte es der Mann auf 1,04 Promille. Verletzt wurde bei dem Polizeieinsatz niemand. Der Mann muss sich wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung verantworten. pol