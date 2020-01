Einbrecher an der Spitzwiese unterwegs

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Samstag an der Spitzwiese den Milchautomaten vor dem E-Center Einkaufsmarkt aufgebrochen. Er entwendete daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Schaden an dem Automaten beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Täter versuchte vermutlich auch über die Eingangstür in den Supermarkt einzudringen, was jedoch misslang. pol