Einblicke ins Wasserkraftwerk

Anlässlich der Klimawoche im Landkreis Forchheim bieten die Stadtwerke Ebermannstadt am Mittwoch, 11. September, um 18.30 Uhr die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des Wasserkraftwerks Rothenbühl am Weichselgarten beim Freibad Ebsermare zu werfen. Bei der Führung durch das seit 1953 bestehende Wasserkraftwerk, das in den letzten Jahren saniert und mit einem Fischpass ausgestattet wurde, können die Teilnehmer die Erzeugung von Strom aus Wasserkraft erleben. Das Kraftwerk erzeugt laut Angaben der Stadtwerke Ebermannstadt jährlich circa 520 000 kWh Ökostrom, was dem Verbrauch von etwa 180 Haushalten entspricht. Neben dem Kraftwerk wird auch der Fischpass erklärt. Foto: PR