Einblicke ins Landratsamt

Außendienst, Lebensmittel kontrollieren und den Bauhofkollegen beim Vermessen helfen: So abwechslungsreich hatten sich Kayla Herlitsche, Katharina Bierlein, Klara Bechtel, Elene Schuberth und Nina Werner den Arbeitsalltag im Landratsamt Erlangen-Höchstadt nicht vorgestellt. Beim 16. Girls' Day schauten die fünf Mädchen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Wasserwirtschaft, der Lebensmittelüberwachung und des Bauhofes einen Tag lang über die Schulter.

Bei ihrem Schnuppertag in der Wasserwirtschaft lernten Kayla Herlitsche und Katharina Bierlein (beide Gymnasium Höchstadt) sowie Klara Bechtel (Gymnasium Forchheim), wie sie Wasserproben nehmen, welche wassergefährdenden Stoffe es gibt und was sie für die Umwelt tun können. Auch Elene Schuberth von einem Bamberger Gymnasium wälzte am Girls' Day in der Lebensmittelüberwachung keine Akten. Sie durfte den Lebensmittelkontrolleuren bei einem Außentermin in einer Bäckerei über die Schulter schauen. Beim Kreisbauhof in Heßdorf bekam Nina Werner, Schülerin der Realschule am Europakanal in Erlangen, Einblick in das Geoinformationssystem und eine Einführung in die GPS-Vermessung. Daneben besichtigte sie den Bauhof und sah sich mit den Kreisbauhofmitarbeitern verschiedene Baustellen an.

"Ich freue mich sehr über das rege Interesse der fünf Mädchen. Es ist immer spannend zu sehen, welches Angebot besonders gut ankommt. Dieses Jahr waren die Plätze in der Wasserwirtschaft sehr schnell besetzt", berichtet Claudia Wolter, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Erlangen-Höchstadt. Sie organisiert den Girls' Day im Amt. "Wir brauchen Mädchen, die sich für Ausbildungen und Studiengänge interessieren, in denen Frauen bisher eher selten vertreten sind. Auch weibliche Führungskräfte in Wirtschaft und Politik sind wichtig. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch später einmal dazuzählen wollt", sagte Landrat Alexander Tritthart (CSU) bei der Begrüßung. Insgesamt beteiligten sich 14 Unternehmen und Organisationen aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt mit rund 141 Plätzen am diesjährigen bundesweiten Girls' Day. Die Initiative des Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit dient dazu, dass Mädchen ab der fünften Klasse technische, handwerkliche oder naturwissenschaftliche Berufe kennenlernen. Stephanie Mack