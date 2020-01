Einblicke in Pflegeberufe

Das Schulzentrum der Gemeinnützigen Gesellschaft für soziale Dienste in Bayreuth, Unteres Tor 10, veranstaltet am Samstag, 25. Januar, von 10 bis 12 Uhr einen Infotreff. Interessierte erhalten einen umfangreichen Einblick in die Ausbildungen Ergotherapie und Heilerziehungspflege. Weitere Informationen gibt es unter www.ggsd.de. red