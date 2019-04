Einblicke in die Pflege

Bäcker, Automechaniker, Abteilungsleiter ... das sind ihre Traumberufe. Doch sie haben ihren Blick offen für eine Berufswahl jenseits der Geschlechtermuster. Justin Grünberg, Timmy Voitle, Lukas Beßler, Leon Böhm und Thierno Mamadou Sall kommen von verschiedenen Schulen in Höchstadt und Herzogenaurach und wollten es wissen.

Einen Tag lang haben sie die Altenpflegerin Jacqueline Kümmerling im Seniorenheim BRK Wohnen und Leben in Etzelskirchen bei ihrer täglichen Arbeit begleitet. 2017 hat sie die Ausbildung zur Pflegefachkraft abgeschlossen und blieb dem Beruf bis heute treu. Sie konnte somit aus erster Hand über die Ausbildung in der Altenpflege und über den interessanten und abwechslungsreichen Beruf auch für junge Männer berichten.

Beeindruckende Hausführung

Bei einer umfangreichen Hausführung schauten sie sich in den einzelnen Wohnbereichen um, konnten einen Einblick in den Speisesaal, den Sportraum und die großzügigen Außenanlage mit dem Bewegungspark für Senioren gewinnen. Von den vielfältigen Angeboten der Beschäftigungstherapie durch die soziale Betreuung waren sie beeindruckt und staunten, was die Bewohner für Kunstwerke fertigen, zum Beispiel in der hauseigenen Töpferwerkstatt, beim Stricken und Basteln. Doch die Pflege ist schon eine ganz neue Erfahrung. Beim gemeinsamen Mittagessen konnten die Jungs erfahren, dass man im Seniorenheim auch den Beruf des Kochs erlernen kann. Interessierte können sich noch für die verschiedenen Ausbildungen ab September 2019 bewerben.

Doris Kratz