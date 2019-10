Einblicke in die Kulturwirtschaft

Spannende Einblicke in die Vielfalt der Kultur- und Kreativwirtschaft der Region Bamberg bietet ein neues Veranstaltungsformat von Bayernkreativ, dem bayerischen Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft, in Kooperation mit den Wirtschaftsförderungen von Stadt und Landkreis Bamberg. Bei der Netzwerkveranstaltung "8x8 in Bamberg" am Donnerstag, 17. Oktober, ab 18 Uhr bekommen acht Vertreter der Branche eine Bühne, um sich und ihre kreativen Unternehmen bzw. Projekte zu präsentieren. Veranstaltungsort ist das Lichtspielkino, Untere Königstraße 34. Anmeldung bis 10. Oktober unter https://bayern-kreativ.de/termine/2019-10-17-8-x-8-bamberg/. red