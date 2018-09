Einblicke in den bayerischen Landtag

Der SPD-Ortsverein Bad Bocklet bietet am Donnerstag, 6. September, für alle Interessierten eine Informationsveranstaltung mit Landtagsvizepräsidentin Inge Aures an. Die Teilnehmer erhalten Einblicke über die Arbeit des Bayerischen Landtages. Anschließend bleibt noch Zeit für Gespräche und Diskussionen. Beginn ist um 19 Uhr in der Wandelhalle. sek