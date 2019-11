Einblicke in das Leben mit Demenz

Beim Männertreff am Montag, 4. November, in Maßbach steht das Krankheitsbild mit den Hauptsymptomen von Menschen mit Demenz im Fokus. Daniela Wehner von der Fachstelle für pflegende Angehörige des Caritasverbandes Bad Kissingen informiert zu diesem Thema. Beginn ist um 10 Uhr in der Pfarrscheune. Im Anschluss gibt es für die Teilnehmer noch eine Brotzeit. sek